Apple перенесла сроки презентации новых iPhone на несколько недель позже
Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Об этом финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил в ходе разговора с инвесторами, пишет Bloomberg. По данным агентства, компания намерена представить смартфоны в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. Информация об этом есть на официальном сайте Apple.
«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — приводит словам Маэстри The Verge).
The Verge пишет, что пока неизвестно, будут ли телефоны готовы к октябрю, но есть вероятность, что Apple представит новые айфоны на презентации в сентябре. Bloomberg ранее писал, что из-за эпидемии коронавируса презентацию могут перенести на несколько недель.
В апреле Bloomberg писал, что осенью Apple планирует выпустить четыре новых айфона с поддержкой 5G. У двух флагманских моделей будут экраны без закруглений, как на модели SE, и по три камеры. Также компания планирует представить две новых версии умной колонки HomePod и метки AirTag, с помощью которых можно будет находить потерянные вещи.