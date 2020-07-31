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Apple перенесла сроки презентации новых iPhone на несколько недель позже

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Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Об этом финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил в ходе разговора с инвесторами, пишет Bloomberg. По данным агентства, компания намерена представить смартфоны в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. Информация об этом есть на официальном сайте Apple.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — приводит словам Маэстри The Verge).

The Verge пишет, что пока неизвестно, будут ли телефоны готовы к октябрю, но есть вероятность, что Apple представит новые айфоны на презентации в сентябре. Bloomberg ранее писал, что из-за эпидемии коронавируса презентацию могут перенести на несколько недель.

В апреле Bloomberg писал, что осенью Apple планирует выпустить четыре новых айфона с поддержкой 5G. У двух флагманских моделей будут экраны без закруглений, как на модели SE, и по три камеры. Также компания планирует представить две новых версии умной колонки HomePod и метки AirTag, с помощью которых можно будет находить потерянные вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных