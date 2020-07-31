Apple перенесла сроки презентации новых iPhone на несколько недель позже

Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Об этом финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил в ходе разговора с инвесторами, пишет Bloomberg. По данным агентства, компания намерена представить смартфоны в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. Информация об этом есть на официальном сайте Apple.