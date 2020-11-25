«Яндекс» представил новую модель умной колонки
Колонка оснащена пятью динамиками общей мощностью 65 ватт. На передней панели «Станции Макс» расположен LED-экран, яркость которого подстраивается под освещение комнаты. Кроме того, теперь умные колонки компании могут проигрывать музыку синхронно – для этого появилась специальная голосовая команда.
На умные колонки можно звонить из «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». В будущем эти возможности появятся в колонках с «Алисой» компании JBL и других производителей, заявляет компания. Управлять новым устройством можно с помощью пульта, который также прилагается к колонке.
Предзаказ на новинку открывается 25 ноября, стоимость устройства составляет 16 990 руб. На выбор доступны модели в черном и белом цвете, в новом году появятся ещё два — бордовый и темно-синий.
Первая модель «Станции» была выпущена интернет-компанией еще в 2018 г. Позднее «Яндекс» представил уменьшенную версию «Яндекс.Станции» («Станция.Мини»), а сторонние бренды (LG, DEXP, Elari и Irbis) – собственные устройства с поддержкой «Алисы».
«Яндекс» сообщал, что в 2019 г. заработал 1,5 млрд руб. на продаже устройств с голосовым помощником Алиса – в эту сумму входит как выручка «Яндекса» от продаж гаджетов, так и отчисления партнеров, которые встраивают «Алису» в свои устройства (среди них LG, Irbis, Elari, Dexp, Prestigio), писали «Ведомости».
Конкуренцию устройствам «Яндекса» на российском рынке составляют «Капсула» с Марусей от Mail.ru Group и колонка МТС с ассистентом Марвином. В конце сентября на рынок умных устройств вышел и Сбербанк – банк представил умную медиаприставку SberBox, , а также семейство виртуальных помощников с разными характерами.