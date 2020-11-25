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«Яндекс» представил новую модель умной колонки

Ведомости

«Яндекс» в ходе конференции YaC 2020 (проходила в онлайн-формате) представил третью модель своей умной колонки «Яндекс.Станция». «Станция.Макс» получила трехполосный звук, поддержку видео в 4К HDR и LED-экран, рассказали в компании.

Колонка оснащена пятью динамиками общей мощностью 65 ватт. На передней панели «Станции Макс» расположен LED-экран, яркость которого подстраивается под освещение комнаты. Кроме того, теперь умные колонки компании могут проигрывать музыку синхронно – для этого появилась специальная голосовая команда.

На умные колонки можно звонить из «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». В будущем эти возможности появятся в колонках с «Алисой» компании JBL и других производителей, заявляет компания. Управлять новым устройством можно с помощью пульта, который также прилагается к колонке.

Предзаказ на новинку открывается 25 ноября, стоимость устройства составляет 16 990 руб. На выбор доступны модели в черном и белом цвете, в новом году появятся ещё два — бордовый и темно-синий.

Первая модель «Станции» была выпущена интернет-компанией еще в 2018 г. Позднее «Яндекс» представил уменьшенную версию «Яндекс.Станции» («Станция.Мини»), а сторонние бренды (LG, DEXP, Elari и Irbis) – собственные устройства с поддержкой «Алисы».

«Яндекс» сообщал, что в 2019 г. заработал 1,5 млрд руб. на продаже устройств с голосовым помощником Алиса – в эту сумму входит как выручка «Яндекса» от продаж гаджетов, так и отчисления партнеров, которые встраивают «Алису» в свои устройства (среди них LG, Irbis, Elari, Dexp, Prestigio), писали «Ведомости».

Конкуренцию устройствам «Яндекса» на российском рынке составляют «Капсула» с Марусей от Mail.ru Group и колонка МТС с ассистентом Марвином. В конце сентября на рынок умных устройств вышел и Сбербанк – банк представил умную медиаприставку SberBox, , а также семейство виртуальных помощников с разными характерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных