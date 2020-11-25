«Яндекс» представил новую модель умной колонки

На умные колонки можно звонить из «Яндекс.Мессенджера» или приложения «Яндекс». В будущем эти возможности появятся в колонках с «Алисой» компании JBL и других производителей, заявляет компания. Управлять новым устройством можно с помощью пульта, который также прилагается к колонке.