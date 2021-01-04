Турецкие ученые разработали прибор, выявляющий коронавирус за десять секунд

Ранее минздрав Турции обязал прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До этого власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря. Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.