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Турецкие ученые разработали прибор, выявляющий коронавирус за десять секунд

Ведомости

Ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор, способный диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны, сообщается на сайте центра.

«Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум десяти секунд на основе образца слюны из ротовой полости», — говорится в сообщении.

Принцип работы устройства основан не на репликации образов, как в случае с ПЦР-тестами, а на использовании оптических методов. Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором, после чего помещается в прибор. Если патоген присутствует во взятом образце, он будет обнаружен по флуоресцентному сигналу.

Эффективность прибора составляет 99%, уверяют ученые.

Ранее минздрав Турции обязал прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До этого власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря. Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных