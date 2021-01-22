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Операторы связи попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19

Ведомости

Операторы мобильной связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выплатить средства для возобновления передачи министерству данных о местонахождении зараженных коронавирусом и контактировавших с ними. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Шадаеву от Анны Серебряниковой — главы рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика», которая объединяет основных операторов связи. Подлинность копии письма изданию подтвердили два участника рабочей группы. 

В письме говорится, что Минцифры рекомендовало операторам связи с 5 декабря возобновить передачу данных о местонахождении зараженных коронавирусом в министерство. Систему планировалось перезапустить в пяти регионах — Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным ведомств, в этих регионах с 3 декабря по настоящее время число случаев заражения выросло в 1,4-1,6 раза, отметило издание. 

Серебряникова в письме пояснила, что возобновление передачи данных приведет к дополнительным издержкам компаний. «Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — отметила она. Размер компенсации в письме не указан. Источники издания пояснили, что ранее операторы не получали плату за передачу данных. 

Представители АНО «Цифровая экономика», МТС, Мегафона и «Вымпелкома» («Билайн») отказались от комментариев. Источники издания в двух операторах связи рассказали, что ответа на письмо пока не получили. Представитель Минцифры рассказал, что решение возобновить отслеживание местоположения зараженных приняли власти пяти регионов. По его мнению, расходы операторов на такую работу несущественны, компании не предоставляли в министерство расчетов по затратам. 

В июле прошлого года Минкомсвязи разработало регламент системы слежения за контактировавшими с больными коронавирусом на основе данных мобильных операторов. Согласно проекту ведомства, данные о контактировавших должны отправлять в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.

О подготовке такой системы стало известно еще в апреле. Создать ее правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Роскомнадзор установил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных. Телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать этого, считает ведомство.

Ранее по теме: Минкомсвязи разработало систему слежения за носителями коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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