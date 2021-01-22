Операторы связи попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19

О подготовке такой системы стало известно еще в апреле. Создать ее правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Роскомнадзор установил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных. Телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать этого, считает ведомство.