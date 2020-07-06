Минкомсвязи разработало систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи разработало регламент системы слежения за контактировавшими с больными коронавирусом на основе данных мобильных операторов, говорится в проекте ведомства. Список абонентов, находившихся в одной геопозиции с заболевшим и имеющих с ним контакт, предлагается получать с помощью специальных алгоритмов.
Он будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного времяпрепровождения и «особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода». Данные о контактировавших будут отправлять в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.
О подготовке такой системы стало известно еще в апреле. Создать ее правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Роскомназдор установил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных. Телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать этого, считает ведомство.