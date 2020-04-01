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Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Законность сбора данных об их местоположении подтвердил Роскомнадзор
Екатерина Кинякина
РИА Новости

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом. Это следует из письма министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева руководителям регионов. 

Доступ в систему по указанному в письме веб-адресу уже работает, убедились «Ведомости». Представитель министерства отказался от комментариев. Содержание письма подтвердил человек, близкий к одному из федеральных ведомств.

Создать систему отслеживания контактов с носителями коронавируса в недельный срок правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Как говорится в письме Шадаева, она будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы). Тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости самоизоляции. Вносить данные в систему будут уполномоченные чиновники в регионах – в письме Шадаев просит предоставить Минкомсвязи их списки. В систему они будут вводить данные заболевших – номера мобильных телефонов без указания их имен, адреса, но с датой госпитализации.

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Такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных, установил Роскомнадзор (его заключение прилагается к письму). Телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать этого, считает ведомство.

«Ведомости» направили запросы сотовым операторам. 

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