Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Создать систему отслеживания контактов с носителями коронавируса в недельный срок правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Как говорится в письме Шадаева, она будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы). Тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости самоизоляции. Вносить данные в систему будут уполномоченные чиновники в регионах – в письме Шадаев просит предоставить Минкомсвязи их списки. В систему они будут вводить данные заболевших – номера мобильных телефонов без указания их имен, адреса, но с датой госпитализации.