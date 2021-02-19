Песков приветствовал высадку американского ровера на Марсе
Успешная посадка американской автоматической станции Perseverance на поверхность Марса — это «успех всего человечества», его стоит приветствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества. И их можно только приветствовать», — сказал Песков. По его словам, конкуренция в освоении космоса между разными странами является «очень эффективным драйвером развития».
«Конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, давайте про нее тоже не забывать», — отметил Песков.
19 февраля Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что его исследовательский аппарат Perseverance с марсоходом на борту, запущенный в июле 2020 г., успешно совершил посадку на Марсе.
Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.