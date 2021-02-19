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Песков приветствовал высадку американского ровера на Марсе

Ведомости

Успешная посадка американской автоматической станции Perseverance на поверхность Марса — это «успех всего человечества», его стоит приветствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества. И их можно только приветствовать», — сказал Песков. По его словам, конкуренция в освоении космоса между разными странами является «очень эффективным драйвером развития».

«Конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, давайте про нее тоже не забывать», — отметил Песков.

19 февраля Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что его исследовательский аппарат Perseverance с марсоходом на борту, запущенный в июле 2020 г., успешно совершил посадку на Марсе.

Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.

Ранее по теме: Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных