Песков приветствовал высадку американского ровера на Марсе

Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.