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Составленные на соцсети протоколы за призывы к участю детей в акциях поступили в суд

Ведомости

Роскомнадзор составил протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, ТikТok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube за призывы принять участие в акциях протеста, адресованные несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

«На сегодняшний день в суд поступили протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте" и YouTube за призывы детей к участию в незаконных акциях» , — сообщает агентство.

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России.

Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор. Кроме того, ведомство хочет обязать социальные сети ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных