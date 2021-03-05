Составленные на соцсети протоколы за призывы к участю детей в акциях поступили в суд
«На сегодняшний день в суд поступили протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте" и YouTube за призывы детей к участию в незаконных акциях» , — сообщает агентство.
В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России.
Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор. Кроме того, ведомство хочет обязать социальные сети ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента.