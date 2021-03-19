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Технологии

МВД сообщило о росте числа IT-преступлений на 30%

Ведомости

Число IT-преступлений в России по итогам января и февраля 2021 г. выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба МВД. 

«За два месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем год назад, в том числе совершенных с использованием сети «Интернет» — на 48,3% и при помощи средств мобильной связи — на 32,6%», — говорится в сообщении. Удельный вес преступлений в IT-сфере увеличился с 19,3% в январе-феврале 2020 г. до 26,3% в январе-феврале 2021 г. 

По данным министерства, общее количество зарегистрированных в стране преступлений за январь и февраль уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По словам чиновника, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.

Ранее по теме: Путин поручил МВД наладить взаимодействие с банками для борьбы с мошенничеством
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных