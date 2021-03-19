МВД сообщило о росте числа IT-преступлений на 30%

«За два месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем год назад, в том числе совершенных с использованием сети «Интернет» — на 48,3% и при помощи средств мобильной связи — на 32,6%», — говорится в сообщении. Удельный вес преступлений в IT-сфере увеличился с 19,3% в январе-феврале 2020 г. до 26,3% в январе-феврале 2021 г.