МВД сообщило о росте числа IT-преступлений на 30%
Число IT-преступлений в России по итогам января и февраля 2021 г. выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба МВД.
«За два месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем год назад, в том числе совершенных с использованием сети «Интернет» — на 48,3% и при помощи средств мобильной связи — на 32,6%», — говорится в сообщении. Удельный вес преступлений в IT-сфере увеличился с 19,3% в январе-феврале 2020 г. до 26,3% в январе-феврале 2021 г.
По данным министерства, общее количество зарегистрированных в стране преступлений за январь и февраль уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По словам чиновника, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.