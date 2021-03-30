Дуров заявил, что у владельцев облигаций нет прав в управлении Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заверил пользователей, что покупатели облигаций компании не могут влиять на политику мессенджера, а также не получают «никаких прав в управлении».
«Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке; ни один из этих инвесторов не получает никаких прав в управлении Telegram или влиянии на его политику», — написал Дуров в беседе с пользователями Durov's Chat.
Дуров напомнил, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций. При продаже акций инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Telegram мог привлекать средства, не жертвуя своей независимостью», — отметил Дуров.
Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.
26 марта Санкт-Петербургская биржа дала возможность квалифицированным инвесторам совершать сделки с еврооблигациями мессенджера.
После закрытого размещения Дуров заявил, что мессенджер смог привлечь более $1 млрд, при этом инвесторов не раскрыл. Однако о покупке облигаций компании на общую сумму $150 млн (по $75 млн каждый) объявили фонды из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners. В сумме, по словам источника «Ведомостей», это стало самой большой инвестицией в Telegram.
Источник, близкий к Telegram, рассказывал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.
Так компания надеется привлечь средства для развития мессенджера, появления в нем платных функций и возврата $1,2 млрд инвестиций тем, кто вложился в так и не запущенную из-за решения американских властей блокчейн-платформу TON.