NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе

Это первый управляемый полет в атмосфере другой планеты. До этого неуправляемый полет в атмосфере Венеры совершила советская автоматическая станция «Вега-1» в 1986 г. Ее аэростатный зонд дрейфовал на высоте нескольких десятков километров над поверхностью планеты и собирал данные о характеристиках атмосферы.