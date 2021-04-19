NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе
Мини-вертолет Ingenuity NASA провел первый в истории управляемый полет в атмосфере Марса. Видео полета, транслировавшееся в Центре управления, опубликовало американское космическое агентство в своем Twitter.
You wouldn’t believe what I just saw.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021
More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ
Полет аппарата, доставленного на Марс в составе экспедиции марсохода Perseverance, длился 30 секунд. Мини-вертолет с двумя соосными винтами в 1,2 м поднялся на высоту около 3 м в рамках испытательного полета и сделал фотографии поверхности.
В ближайшие дни, добавили в NASA, испытания продолжатся. После них вертолет должен совершить полноценный долговременный полет.
Это первый управляемый полет в атмосфере другой планеты. До этого неуправляемый полет в атмосфере Венеры совершила советская автоматическая станция «Вега-1» в 1986 г. Ее аэростатный зонд дрейфовал на высоте нескольких десятков километров над поверхностью планеты и собирал данные о характеристиках атмосферы.