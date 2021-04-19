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NASA впервые в истории запустило вертолет на Марсе

Ведомости

Мини-вертолет Ingenuity NASA провел первый в истории управляемый полет в атмосфере Марса. Видео полета, транслировавшееся в Центре управления, опубликовало американское космическое агентство в своем Twitter.

Полет аппарата, доставленного на Марс в составе экспедиции марсохода Perseverance, длился 30 секунд. Мини-вертолет с двумя соосными винтами в 1,2 м поднялся на высоту около 3 м в рамках испытательного полета и сделал фотографии поверхности.

В ближайшие дни, добавили в NASA, испытания продолжатся. После них вертолет должен совершить полноценный долговременный полет.

Это первый управляемый полет в атмосфере другой планеты. До этого неуправляемый полет в атмосфере Венеры совершила советская автоматическая станция «Вега-1» в 1986 г. Ее аэростатный зонд дрейфовал на высоте нескольких десятков километров над поверхностью планеты и собирал данные о характеристиках атмосферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных