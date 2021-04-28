Telegram назвал сроки запуска функции групповых видеозвонков

Дуров анонсировал появление функции групповых видеозвонков еще в апреле 2020 г., однако сроки он тогда не назвал. В декабре 2020 г. Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, а в августе прошлого года в мессенджер добавили функцию видеозвонков.