Telegram назвал сроки запуска функции групповых видеозвонков
Telegram планирует запустить функцию групповых звонков в мае этого года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«В мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Дурова.
В новой функции будет доступно совместное использование экрана, шифрование и шумоподавление. «Все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом на уровне Telegram, скоростью и шифрованием», — отмечается в сообщении.
Дуров анонсировал появление функции групповых видеозвонков еще в апреле 2020 г., однако сроки он тогда не назвал. В декабре 2020 г. Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, а в августе прошлого года в мессенджер добавили функцию видеозвонков.