Telegram ввел голосовые чаты
Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, сообщила пресс-служба компании.
«В любом групповом чате теперь можно создать аудиоконференцию — участники группы смогут присоединиться к беседе или отключиться в любой момент», — говорится в сообщении. К каждому голосовому чату могут одновременно подключиться тысячи пользователей, администраторы группы могут настроить, кому из участников можно использовать микрофон.
Для запуска голосового чата администратор группы должен перейти в ее профиль и выбрать «Голосовой чат», после этого пользователи увидят плашку чата под названием группы, объяснили в Telegram. Кроме того, теперь данные приложения можно хранить на карте памяти, а отправленные фотографии редактировать без их повторной отправки.
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут участвовать до 128 участников. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве.