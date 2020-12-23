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Telegram ввел голосовые чаты

Ведомости

Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, сообщила пресс-служба компании.

«В любом групповом чате теперь можно создать аудиоконференцию — участники группы смогут присоединиться к беседе или отключиться в любой момент», — говорится в сообщении. К каждому голосовому чату могут одновременно подключиться тысячи пользователей, администраторы группы могут настроить, кому из участников можно использовать микрофон.

Для запуска голосового чата администратор группы должен перейти в ее профиль и выбрать «Голосовой чат», после этого пользователи увидят плашку чата под названием группы, объяснили в Telegram. Кроме того, теперь данные приложения можно хранить на карте памяти, а отправленные фотографии редактировать без их повторной отправки.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут участвовать до 128 участников. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве.

Ранее по теме: «В контакте» запустила групповые видеозвонки на 128 участников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных