Telegram ввел голосовые чаты

Для запуска голосового чата администратор группы должен перейти в ее профиль и выбрать «Голосовой чат», после этого пользователи увидят плашку чата под названием группы, объяснили в Telegram. Кроме того, теперь данные приложения можно хранить на карте памяти, а отправленные фотографии редактировать без их повторной отправки.