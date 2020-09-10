«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 участников
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут участвовать до 128 участников, сообщили в пресс-службе компании.
Присоединиться к разговору можно анонимно без регистрации в соцсети. «Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте» или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя», — объяснили в компании.
Звонки не ограничены по длительности, во время разговора можно продемонстрировать собеседникам свой экран. Говорящий человек определяется автоматически, его изображение отображается у собеседников крупным планом. Можно также переключиться на сетку со всеми участниками звонка и закрепить на основном экране любого из них.
Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он забыл включить микрофон. Во время видеозвонка участникам доступен чат, переписка сохранится и после его завершения. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве, рассказали во «ВКонтакте».