«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 участников

Присоединиться к разговору можно анонимно без регистрации в соцсети. «Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте» или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя», — объяснили в компании.