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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 участников

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут участвовать до 128 участников, сообщили в пресс-службе компании.

Присоединиться к разговору можно анонимно без регистрации в соцсети. «Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте» или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя», — объяснили в компании.

Звонки не ограничены по длительности, во время разговора можно продемонстрировать собеседникам свой экран. Говорящий человек определяется автоматически, его изображение отображается у собеседников крупным планом. Можно также переключиться на сетку со всеми участниками звонка и закрепить на основном экране любого из них.

Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он забыл включить микрофон. Во время видеозвонка участникам доступен чат, переписка сохранится и после его завершения. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве, рассказали во «ВКонтакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных