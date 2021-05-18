«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. В «Сбере» уточнили, что у магазинов приложений существуют ограничения на упоминание COVID-19 в названии, значке и описании, поэтому AI Resp подается как сервис для проверки наличия респираторных заболеваниях в целом, в то время как модель разработана именно для определения коронавируса.