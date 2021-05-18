«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю
Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка вместе с компанией «Сбермедии» разработала приложение AI Resp, способное в течение минуты определить наличие признаков COVID-19 на основе анализа звуков кашля, дыхания и голоса человека, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Проверка через сервис проходит в четыре этапа. Сначала предлагается указать наблюдаемые симптомы, если таковые имеются: наличие температуры, сыпи, кашля, общей слабости, диареи, сухого языка, затрудненного дыхания, потери вкуса или запаха. Следующие три шага подразумевают 5-секундные записи кашля, дыхания и голоса. В конце диагностики Al Resp делает вывод о вероятности наличия заболевания. При этом приложение предупреждает, что результаты не являются медицинским заключением и «служат только для исследовательских целей».
«Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. В «Сбере» уточнили, что у магазинов приложений существуют ограничения на упоминание COVID-19 в названии, значке и описании, поэтому AI Resp подается как сервис для проверки наличия респираторных заболеваниях в целом, в то время как модель разработана именно для определения коронавируса.
Скорый выход данного приложения «Сбер» анонсировал еще в январе. Модель искусственного интеллекта, на основе которого оно создана, была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов с COVID-19. Точность сервиса разработчики оценили в 82%.