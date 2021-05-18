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«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю

Ведомости

Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка вместе с компанией «Сбермедии» разработала приложение AI Resp, способное в течение минуты определить наличие признаков COVID-19 на основе анализа звуков кашля, дыхания и голоса человека, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Проверка через сервис проходит в четыре этапа. Сначала предлагается указать наблюдаемые симптомы, если таковые имеются: наличие температуры, сыпи, кашля, общей слабости, диареи, сухого языка, затрудненного дыхания, потери вкуса или запаха. Следующие три шага подразумевают 5-секундные записи кашля, дыхания и голоса. В конце диагностики Al Resp делает вывод о вероятности наличия заболевания. При этом приложение предупреждает, что результаты не являются медицинским заключением и «служат только для исследовательских целей».

«Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. В «Сбере» уточнили, что у магазинов приложений существуют ограничения на упоминание COVID-19 в названии, значке и описании, поэтому AI Resp подается как сервис для проверки наличия респираторных заболеваниях в целом, в то время как модель разработана именно для определения коронавируса.

Скорый выход данного приложения «Сбер» анонсировал еще в январе. Модель искусственного интеллекта, на основе которого оно создана, была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов с COVID-19. Точность сервиса разработчики оценили в 82%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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