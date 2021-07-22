В работе сервисов Playstation Network произошел сбой

На сайте сервиса говорится, что службы Playstation Network «работают нормально, но имеются внешние неполадки в интернете, которые могут помешать пользованию нашей сетью». В частности, в компании подтверждают «затруднения при входе в сеть или создании учетной записи для Playstation Network», «затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций» и проблемы при загрузке продуктов из Playstation Store.