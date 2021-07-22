В работе сервисов Playstation Network произошел сбой
В работе онлайн-сервиса Playstation Network компании Sony произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Сервис позволяет проводить многопользовательские игры по сети на консолях Playstation.
У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись пользователя и магазин игр Playstation Store, первые отчеты о сбоях были зафиксированы в 19:00 по мск.
Сбои наблюдаются в некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проблемы также наблюдаются в западных и южных странах Европы.
На сайте сервиса говорится, что службы Playstation Network «работают нормально, но имеются внешние неполадки в интернете, которые могут помешать пользованию нашей сетью». В частности, в компании подтверждают «затруднения при входе в сеть или создании учетной записи для Playstation Network», «затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций» и проблемы при загрузке продуктов из Playstation Store.
«Мы стараемся устранить эту проблему как можно скорее. Благодарим вас за терпение», — подчеркнули в компании.