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В работе сервисов Playstation Network произошел сбой

Ведомости

В работе онлайн-сервиса Playstation Network компании Sony произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Сервис позволяет проводить многопользовательские игры по сети на консолях Playstation.

У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись пользователя и магазин игр Playstation Store, первые отчеты о сбоях были зафиксированы в 19:00 по мск.

Сбои наблюдаются в некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проблемы также наблюдаются в западных и южных странах Европы. 

На сайте сервиса говорится, что службы Playstation Network «работают нормально, но имеются внешние неполадки в интернете, которые могут помешать пользованию нашей сетью». В частности, в компании подтверждают «затруднения при входе в сеть или создании учетной записи для Playstation Network», «затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций» и проблемы при загрузке продуктов из Playstation Store. 

«Мы стараемся устранить эту проблему как можно скорее. Благодарим вас за терпение», — подчеркнули в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных