ОНФ предложил ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.
В Минцифры заявили изданию, что пока не получили письмо от ОНФ, но отметили, что сейчас «в разной степени готовности» находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.
За аналогичные поправки в законодательство выступал Центробанк. В I квартале текущего года ЦБ выявил 6100 номеров, с которых звонили мошенники. Это на 38% больше аналогичного периода прошлого года.
В марте Владимир Путин подписал закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться.
Законом должен был быть введен механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность. Операторы обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, но только при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
«Однако и МВД, и специалисты по кибербезопасности говорят, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан», — пояснила изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.