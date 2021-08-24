ОНФ предложил ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Законом должен был быть введен механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность. Операторы обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, но только при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.