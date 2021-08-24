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ОНФ предложил ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Ведомости

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма. 

В Минцифры заявили изданию, что пока не получили письмо от ОНФ, но отметили, что сейчас «в разной степени готовности» находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

За аналогичные поправки в законодательство выступал Центробанк. В I квартале текущего года ЦБ выявил 6100 номеров, с которых звонили мошенники. Это на 38% больше аналогичного периода прошлого года. 

В марте Владимир Путин подписал закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться. 

Законом должен был быть введен механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность. Операторы обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, но только при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

«Однако и МВД, и специалисты по кибербезопасности говорят, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан», — пояснила изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее по теме: Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных