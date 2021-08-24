В «АвтоВАЗе» назвали сроки начала производства электромобилей

В середине августа «Ведомости» узнали, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Пошлина была обнулена в мае 2020 г. на срок до конца 2021 г. для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и падения курсов национальных валют.