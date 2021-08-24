В «АвтоВАЗе» назвали сроки начала производства электромобилей
«АвтоВАЗ» намерен начать производство электромобилей под маркой Lada в 2027-2028 гг., заявил президент компании Николя Мор. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
«Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 2027-2028 гг. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — сказал Мор.
Накануне правительство приняло концепцию развития электротранспорта до 2030 г. Общий бюджет оценивается в 591 млрд руб., из которых 80% — внебюджетные источники. Концепция предполагает создание за девять лет 72 000 электрозаправок и 1000 водородных заправок по всей стране.
В середине августа «Ведомости» узнали, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г. действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Пошлина была обнулена в мае 2020 г. на срок до конца 2021 г. для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и падения курсов национальных валют.