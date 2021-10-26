Рогозин допустил перенос на космодром Куру части пусков ракет
Россия может перенести на космодром Куру часть пусков ракет в рамках федеральной космической программы, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал он на брифинге.
Космодром Куру находится во Французской Гвиане. Ранее с него осуществлялись запуски российских ракет-носителей семейства «Союз-2». Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что для обеспечения рентабельности ракет «Союз» необходимо два-три пуска в год.
Помимо этого, по словам Рогозина, на российских космических кораблях «Союз» продолжат летать американские астронавты.
«Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем», — сказал он.