Рогозин допустил перенос на космодром Куру части пусков ракет

«Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем», — сказал он.