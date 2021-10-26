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Рогозин допустил перенос на космодром Куру части пусков ракет

Ведомости

Россия может перенести на космодром Куру часть пусков ракет в рамках федеральной космической программы, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал он на брифинге.

Космодром Куру находится во Французской Гвиане. Ранее с него осуществлялись запуски российских ракет-носителей семейства «Союз-2». Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что для обеспечения рентабельности ракет «Союз» необходимо два-три пуска в год.

Помимо этого, по словам Рогозина, на российских космических кораблях «Союз» продолжат летать американские астронавты.

«Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных