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Таблетка Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 89% в ходе испытаний

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Новая таблетка от COVID-19 от Pfizer показала 89%-ную эффективность в ходе клинических испытаний, сообщила пресс-служба компании.

Лекарство в виде таблетки под названием Paxlovid разработки Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89% среди пациентов с COVID-19,  если они принимают таблетку в течение трех дней после постановки диагноза. 

В группе больных, участвовавших в испытаниях, не было зафиксировано ни одного летального исхода за 28 дней. Среди испытуемых, получавших плацебо, таких случаев за тот же период было 10, показало исследование. Всего группа испытуемых насчитывала более 1200 взрослых, больных COVID-19 в легкой и умеренной степени.

Pfizer планирует направить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата. В случае одобрения властями поставки таблеток могут начаться уже в текущем году, сказал главный научный директор компании Микаэль Долстен.

Ранее по теме: Британия первой в мире одобрила лечение COVID-19 препаратом молнупиравир

В октябре о разработке собственной экспериментальной таблетки от COVID-19 объявила американская компания Merck. По результатам промежуточного исследования препарат под названием молнупиравир снизил риск госпитализации или смерти для пациентов с легкими или умеренными случаями COVID-19 примерно на 50%. Ранее Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира для больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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