Таблетка Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 89% в ходе испытаний

В группе больных, участвовавших в испытаниях, не было зафиксировано ни одного летального исхода за 28 дней. Среди испытуемых, получавших плацебо, таких случаев за тот же период было 10, показало исследование. Всего группа испытуемых насчитывала более 1200 взрослых, больных COVID-19 в легкой и умеренной степени.