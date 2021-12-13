МТС станет владельцем системы распознавания лиц Visionlabs

Visionlabs специализируется на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов дополненной и виртуальной реальности. Компания была основана в Москве в 2012 г., тогда же ее приняли в «Сколково». Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО Visionlabs, отмечается в сообщении МТС. Выручка компании по итогам 2020 г. превысила 1,1 млрд руб.