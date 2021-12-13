МТС станет владельцем системы распознавания лиц Visionlabs
Intema выкупит разработчика у основателей Visionlabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также у структур «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16% акций. Сооснователь и председатель совета директоров Visionlabs продолжит работу в компании.
«Intema, дочерняя компания «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению Visionlabs B.V за сумму порядка 7 млрд руб.», — отмечается в сообщении. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей Visionlabs в течение трех лет.
В сообщении «Сбера» говорится, что стоимость доли банка с момента входа в 2018 г. увеличилась в 3,7 раза. Совокупная прибыль «Сбера» от сделки до налога на прибыль составит более 1 млрд руб.
Visionlabs специализируется на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов дополненной и виртуальной реальности. Компания была основана в Москве в 2012 г., тогда же ее приняли в «Сколково». Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО Visionlabs, отмечается в сообщении МТС. Выручка компании по итогам 2020 г. превысила 1,1 млрд руб.