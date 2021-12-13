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МТС станет владельцем системы распознавания лиц Visionlabs

Ведомости

Дочерняя структура мобильного оператора МТС — компания Intema — договорилась о покупке разработчика системы распознавания лиц Visionlabs, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе МТС. Сумма сделки составит порядка 7 млрд руб.

Intema выкупит разработчика у основателей Visionlabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также у структур «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16% акций. Сооснователь и председатель совета директоров Visionlabs продолжит работу в компании. 

«Intema, дочерняя компания «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению Visionlabs B.V за сумму порядка 7 млрд руб.», — отмечается в сообщении. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей Visionlabs в течение трех лет.

В сообщении «Сбера» говорится, что стоимость доли банка с момента входа в 2018 г. увеличилась в 3,7 раза. Совокупная прибыль «Сбера» от сделки до налога на прибыль составит более 1 млрд руб.

Visionlabs специализируется на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов дополненной и виртуальной реальности. Компания была основана в Москве в 2012 г., тогда же ее приняли в «Сколково». Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО Visionlabs, отмечается в сообщении МТС. Выручка компании по итогам 2020 г. превысила 1,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных