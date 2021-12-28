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Россия и Индия могут начать разработку нового танка на базе «Арматы»

Ведомости

Россия предложила Индии начать разработку нового боевого танка на базе гусеничной платформы «Армата», заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.

«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», — сказала Решетникова в беседе с «РИА Новости».

Основной боевой танк — это термин в современной западной классификации танков, обозначающий многоцелевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность.

В России на базе платформы «Армата» создан танк нового поколения Т-14. Он стал первым в мире танком с необитаемой башней, которая управляется экипажем дистанционно из бронированной капсулы внутри корпуса. Опытные образцы Т-14 были впервые представлены широкой публике на параде Победы в 2015 г. Ожидается, что серийное производство танка начнется в следующем году после завершения испытаний.

На базе «Арматы» также разрабатывается боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16. Как сообщал в марте министр обороны Сергей Шойгу, российская армия получит опытную партию танков Т-14 и другой бронетехники, в основе которой лежит «Армата», в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных