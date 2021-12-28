Россия и Индия могут начать разработку нового танка на базе «Арматы»

В России на базе платформы «Армата» создан танк нового поколения Т-14. Он стал первым в мире танком с необитаемой башней, которая управляется экипажем дистанционно из бронированной капсулы внутри корпуса. Опытные образцы Т-14 были впервые представлены широкой публике на параде Победы в 2015 г. Ожидается, что серийное производство танка начнется в следующем году после завершения испытаний.