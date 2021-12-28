Россия и Индия могут начать разработку нового танка на базе «Арматы»
Россия предложила Индии начать разработку нового боевого танка на базе гусеничной платформы «Армата», заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.
«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», — сказала Решетникова в беседе с «РИА Новости».
Основной боевой танк — это термин в современной западной классификации танков, обозначающий многоцелевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность.
В России на базе платформы «Армата» создан танк нового поколения Т-14. Он стал первым в мире танком с необитаемой башней, которая управляется экипажем дистанционно из бронированной капсулы внутри корпуса. Опытные образцы Т-14 были впервые представлены широкой публике на параде Победы в 2015 г. Ожидается, что серийное производство танка начнется в следующем году после завершения испытаний.
На базе «Арматы» также разрабатывается боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Т-16. Как сообщал в марте министр обороны Сергей Шойгу, российская армия получит опытную партию танков Т-14 и другой бронетехники, в основе которой лежит «Армата», в 2022 г.