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«Коммерсантъ» узнал о планах ввести налог для финансирования патриотических видеоигр

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В России могут ввести налог для иностранных игровых платформ (Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и т. д.) для поддержки патриотических видеоигр, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

В Минцифры предложили создать фонд, который будет пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные игровые площадки. По данным источников издания, правительство планирует ввести для них сбор в размере 5% от продаж в России. Таким образом правительство рассчитывает получать на финансирование разработчиков до 10 млрд руб. в год.

В Минцифры изданию сообщили, что доклад с такими предложениями был направлен в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что идеи Минцифры находятся на межведомственном согласовании и проработке.

По оценке сервиса My.Games (входит в VK), объем рынка видеоигр в России по итогам прошлого года вырастет на 1%, до 165,5 млрд руб. Из них 78,1 млрд руб. приходится на ПК-игры, 73,8 млрд – на мобильные, 13,6 млрд руб. – на консольные.

О том, что в России могут создать Фонд игр для поддержки русской культуры, стало известно в апреле 2021 г. По информации «Коммерсанта», предложение по созданию такого фонда вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Конкретные шаги в рамках инициативы должны были представить Минцифры, Минкульт и Минфин.

Инициативу продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», заявили два источника «Коммерсанта». Она получила поддержку со стороны администрации президента России. Еще один собеседник газеты сообщил, что Фонд игр может работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.

Ранее по теме: В России могут создать Фонд игр для поддержки русской культуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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