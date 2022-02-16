«Коммерсантъ» узнал о планах ввести налог для финансирования патриотических видеоигр

В Минцифры предложили создать фонд, который будет пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные игровые площадки. По данным источников издания, правительство планирует ввести для них сбор в размере 5% от продаж в России. Таким образом правительство рассчитывает получать на финансирование разработчиков до 10 млрд руб. в год.