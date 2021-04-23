В России могут создать Фонд игр для поддержки русской культуры
Российское правительство может создать фонд для поддержки разработчиков игр, нацеленных на популяризацию русской истории и культуры, сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, предложение по созданию такого фонда вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Конкретные шаги в рамках инициативы должны представить к ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин. В первом из ведомств при этом рассказали, что подобную идею представили участники рынка и сейчас рассматриваются разные модели финансирования.
Инициативу продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», заявили два источника «Коммерсанта». Она получила поддержку со стороны администрации президента России. Еще один собеседник газеты сообщил, что Фонд игр может работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.
«Госфинансирование — механизм снижения рисков частных инвесторов. Фонд он может поддерживать студии, финансируя разработку игр и стимулируя приток инвестиций», — рассказал знакомый с инициативой источник «Коммерсанта».
Владелец порталов «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев предположил, что фонд является попыткой «подвести популяризацию русской истории и культуры под уже сформированную индустрию». Он выразил мнение, что российские разработчики игр ориентируются, прежде всего, на глобальный рынок, где подобный контент имеет риск «не зайти», поэтому господдержка из фонда вряд ли будет пользоваться большим спросом.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, в свою очередь, отметил, что из фонда могли бы финансироваться игры-стратегии на строительство государства по мотивам Великой Отечественной войны или других важных событий из истории. При этом ориентированы они могут быть на школьников. Кусков уточнил, что сейчас подобных проектов на рынке нет. Разработка качественной сюжетной игры в России, по его словам, на данный момент достигает $5–10 млн.