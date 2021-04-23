В России могут создать Фонд игр для поддержки русской культуры

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, в свою очередь, отметил, что из фонда могли бы финансироваться игры-стратегии на строительство государства по мотивам Великой Отечественной войны или других важных событий из истории. При этом ориентированы они могут быть на школьников. Кусков уточнил, что сейчас подобных проектов на рынке нет. Разработка качественной сюжетной игры в России, по его словам, на данный момент достигает $5–10 млн.