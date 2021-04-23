Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

В России могут создать Фонд игр для поддержки русской культуры

Ведомости

Российское правительство может создать фонд для поддержки разработчиков игр, нацеленных на популяризацию русской истории и культуры, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, предложение по созданию такого фонда вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Конкретные шаги в рамках инициативы должны представить к ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин. В первом из ведомств при этом рассказали, что подобную идею представили участники рынка и сейчас рассматриваются разные модели финансирования.

Инициативу продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», заявили два источника «Коммерсанта». Она получила поддержку со стороны администрации президента России. Еще один собеседник газеты сообщил, что Фонд игр может работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.

«Госфинансирование — механизм снижения рисков частных инвесторов. Фонд он может поддерживать студии, финансируя разработку игр и стимулируя приток инвестиций», — рассказал знакомый с инициативой источник «Коммерсанта».

Владелец порталов «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев предположил, что фонд является попыткой «подвести популяризацию русской истории и культуры под уже сформированную индустрию». Он выразил мнение, что российские разработчики игр ориентируются, прежде всего, на глобальный рынок, где подобный контент имеет риск «не зайти», поэтому господдержка из фонда вряд ли будет пользоваться большим спросом.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, в свою очередь, отметил, что из фонда могли бы финансироваться игры-стратегии на строительство государства по мотивам Великой Отечественной войны или других важных событий из истории. При этом ориентированы они могут быть на школьников. Кусков уточнил, что сейчас подобных проектов на рынке нет. Разработка качественной сюжетной игры в России, по его словам, на данный момент достигает $5–10 млн.

Ранее по теме: «Российский рынок игр – это 1,5–2% от мирового»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных