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Минцифры опровергло планы ввести сбор для иностранных платформ видеоигр

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В Минцфиры опровергли планы введения налога на международные игровые платформы. Фонд поддержки разработки новых игровых проектов не планируется финансировать за счет сборов с иностранных платформ дистрибуции видеоигр, сообщили в министерстве. Ранее о таких планах сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

В министерстве отметили, что подготовка предложений по созданию фонда поддержки видеоигр, которые популяризуют русскую культуру и историю, предусмотрена во втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли. Ожидается, что это повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и поможет развитию сегмента разработки видеоигр.

Источник «Коммерсанта» в правительстве сообщал, что Минцифры готовит проект по созданию фонда поддержки разработчиков патриотических видеоигр. Финансировать фонд планируется за счет сборов с зарубежных площадок дистрибуции видеоигр (Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и т. д.) в размере 5% от оборота в России. Таким образом, как утверждало издание, ежегодно якобы планируется собирать до 10 млрд руб.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах ввести налог для финансирования патриотических видеоигр

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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