Минцифры опровергло планы ввести сбор для иностранных платформ видеоигр
В Минцфиры опровергли планы введения налога на международные игровые платформы. Фонд поддержки разработки новых игровых проектов не планируется финансировать за счет сборов с иностранных платформ дистрибуции видеоигр, сообщили в министерстве. Ранее о таких планах сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В министерстве отметили, что подготовка предложений по созданию фонда поддержки видеоигр, которые популяризуют русскую культуру и историю, предусмотрена во втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли. Ожидается, что это повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и поможет развитию сегмента разработки видеоигр.
Источник «Коммерсанта» в правительстве сообщал, что Минцифры готовит проект по созданию фонда поддержки разработчиков патриотических видеоигр. Финансировать фонд планируется за счет сборов с зарубежных площадок дистрибуции видеоигр (Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и т. д.) в размере 5% от оборота в России. Таким образом, как утверждало издание, ежегодно якобы планируется собирать до 10 млрд руб.