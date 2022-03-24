«Коммерсантъ» узнал об идее брать плату с иностранных ИТ-площадок за трафик
Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, в том числе введение платы для иностранных бигтех-компаний за пропуск трафика данных, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ министерства, направленный в аппарат кабмина.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию заявили, что каждая мера требует проработки и согласования. Там подтвердили, что по этому предложению «ведется работа». Ее статус предложили уточнить в Минцифры, где отказались от комментариев.
Такую инициативу предлагали еще осенью прошлого года. Тогда предлагалось ввести для иностранных ИТ-компаний платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов». «Ростелеком» несколько раз предлагал обязать такие компании платить 1,2% годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства. По словам источника издания, идею поддерживал «Мегафон».
Речь шла о трафике Google, Amazon, Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Apple, Microsoft. По словам операторов связи, самый большой трафик идет со стриминговых игровых и видеоплатформ, а также с облачных сервисов. Собеседник издания отметил, что сейчас идея выглядит не настолько актуальной, потому что зарубежные интернет-компании уходят из России. В «Ростелекоме», МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
После начала спецоперации России на Украине игровые сервисы PlayStation Store, Steam и Nintendo прекратили принимать платежи с карт российских банков, а их трафик сократился на 30%. Также приостановили работу в России Netflix, Microsoft, Amazon, Apple. Трафик признанных экстремистскими и заблокированных Facebook и Instagram упал на 70%.