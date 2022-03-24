«Коммерсантъ» узнал об идее брать плату с иностранных ИТ-площадок за трафик

Речь шла о трафике Google, Amazon, Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Apple, Microsoft. По словам операторов связи, самый большой трафик идет со стриминговых игровых и видеоплатформ, а также с облачных сервисов. Собеседник издания отметил, что сейчас идея выглядит не настолько актуальной, потому что зарубежные интернет-компании уходят из России. В «Ростелекоме», МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.