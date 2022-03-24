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«Коммерсантъ» узнал об идее брать плату с иностранных ИТ-площадок за трафик

Ведомости

Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, в том числе введение платы для иностранных бигтех-компаний за пропуск трафика данных, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ министерства, направленный в аппарат кабмина.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию заявили, что каждая мера требует проработки и согласования. Там подтвердили, что по этому предложению «ведется работа». Ее статус предложили уточнить в Минцифры, где отказались от комментариев.

Такую инициативу предлагали еще осенью прошлого года. Тогда предлагалось ввести для иностранных ИТ-компаний платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов». «Ростелеком» несколько раз предлагал обязать такие компании платить 1,2% годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства. По словам источника издания, идею поддерживал «Мегафон».

Речь шла о трафике Google, Amazon, Facebook (принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook признан в России экстремистским и заблокирован), Apple, Microsoft. По словам операторов связи, самый большой трафик идет со стриминговых игровых и видеоплатформ, а также с облачных сервисов. Собеседник издания отметил, что сейчас идея выглядит не настолько актуальной, потому что зарубежные интернет-компании уходят из России. В «Ростелекоме», МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

После начала спецоперации России на Украине игровые сервисы PlayStation Store, Steam и Nintendo прекратили принимать платежи с карт российских банков, а их трафик сократился на 30%. Также приостановили работу в России Netflix, Microsoft, Amazon, Apple. Трафик признанных экстремистскими и заблокированных Facebook и Instagram упал на 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных