Bloomberg узнал о тестировании iPhone с разъемом USB-C
Американская корпорация Apple тестирует новые модели iPhone с разъемом USB-C вместо используемого сейчас Lightning, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такой шаг поможет компании соответствовать нормам, которые планируется принять в ЕС, пояснило агентство.
Также Apple разрабатывает адаптер, который позволит новым iPhone работать с аксессуарами, которые предназначены для текущего Lightning. Модели смартфонов с разъемом Type C могут появиться не раньше 2023 г. — в этом году Apple планирует сохранить в новых моделях обычный разъем.
Агентство пояснило, что переход iPhone на USB-C уменьшит набор зарядных устройств, которые используются для гаджетов компании. Большинство планшетов iPad и компьютеров Mac уже работают с USB-C, как и беспроводные зарядные устройства для iPhone и Apple Watch. Apple отказалась от комментариев.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные МТС, что в апреле китайские смартфоны Realme потеснили iPhone в топ-3 по продажам в России и заняли долю в 11,2%. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3%, на пятом — Honor с долей в 5,7%.