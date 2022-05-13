Bloomberg узнал о тестировании iPhone с разъемом USB-C

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные МТС, что в апреле китайские смартфоны Realme потеснили iPhone в топ-3 по продажам в России и заняли долю в 11,2%. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3%, на пятом — Honor с долей в 5,7%.