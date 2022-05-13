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Bloomberg узнал о тестировании iPhone с разъемом USB-C

Ведомости

Американская корпорация Apple тестирует новые модели iPhone с разъемом USB-C вместо используемого сейчас Lightning, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такой шаг поможет компании соответствовать нормам, которые планируется принять в ЕС, пояснило агентство.

Также Apple разрабатывает адаптер, который позволит новым iPhone работать с аксессуарами, которые предназначены для текущего Lightning. Модели смартфонов с разъемом Type C могут появиться не раньше 2023 г. — в этом году Apple планирует сохранить в новых моделях обычный разъем.

Агентство пояснило, что переход iPhone на USB-C уменьшит набор зарядных устройств, которые используются для гаджетов компании. Большинство планшетов iPad и компьютеров Mac уже работают с USB-C, как и беспроводные зарядные устройства для iPhone и Apple Watch. Apple отказалась от комментариев.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные МТС, что в апреле китайские смартфоны Realme потеснили iPhone в топ-3 по продажам в России и заняли долю в 11,2%. Первое место сохранил Samsung — 26%, на втором месте — Xiaomi с долей в 20%; смартфоны Apple заняли четвертое место с долей в 10,3%, на пятом — Honor с долей в 5,7%.

Ранее по теме: Китайские смартфоны Realme в России обогнали по продажам iPhone

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных