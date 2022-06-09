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Минспорт попросил выделить тренерам планшеты, оставшиеся после переписи населения

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Минспорт заинтересовался 74 000 планшетов на российской операционной системе «Аврора», которые остались после Всероссийской переписи населения в конце 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры. В министерстве рассказали, что Минспорт хочет использовать устройства в «цифровой трансформации тренерской деятельности».

В Минцифры отметили, что интерес к 300 000 планшетов на «Авроре» проявили около 15 федеральных ведомств и регионов. В Минспорте не ответили на запрос издания.

Сейчас планшеты, которые использовались для переписи населения, находятся на балансе Росстата, однако Минцифры должно найти им новых пользователей к 1 сентября. 3 июня Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому список получателей планшетов определит правительственная комиссия по цифровому развитию. В течение месяца после принятия постановления министерство должно будет представить «дорожную карту» по внедрению планшетов, а ответственность за разработку программ для ОС «Аврора» ляжет на их получателей. 

В программе цифровой трансформации Минспорта говорится, что в 2023 г. 70% данных о тренировках должны вводиться в электронном виде, а в 60% олимпийских видов спорта будет применяться искусственный интеллект для их оптимизации. Источник издания, знакомый с опытом использования планшетов в Росстате, рассказал, что устройства хорошо защищены в физическом плане, поэтому их вряд ли можно сломать даже во время занятий игровыми и силовыми видами спорта. «Переписчикам приходилось отбиваться планшетами от бродячих собак — и они, что характерно, отбились», — отметил он.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Минцифры ищет применение для планшетов на российской ОС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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