Минспорт попросил выделить тренерам планшеты, оставшиеся после переписи населения
Минспорт заинтересовался 74 000 планшетов на российской операционной системе «Аврора», которые остались после Всероссийской переписи населения в конце 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры. В министерстве рассказали, что Минспорт хочет использовать устройства в «цифровой трансформации тренерской деятельности».
В Минцифры отметили, что интерес к 300 000 планшетов на «Авроре» проявили около 15 федеральных ведомств и регионов. В Минспорте не ответили на запрос издания.
Сейчас планшеты, которые использовались для переписи населения, находятся на балансе Росстата, однако Минцифры должно найти им новых пользователей к 1 сентября. 3 июня Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому список получателей планшетов определит правительственная комиссия по цифровому развитию. В течение месяца после принятия постановления министерство должно будет представить «дорожную карту» по внедрению планшетов, а ответственность за разработку программ для ОС «Аврора» ляжет на их получателей.
В программе цифровой трансформации Минспорта говорится, что в 2023 г. 70% данных о тренировках должны вводиться в электронном виде, а в 60% олимпийских видов спорта будет применяться искусственный интеллект для их оптимизации. Источник издания, знакомый с опытом использования планшетов в Росстате, рассказал, что устройства хорошо защищены в физическом плане, поэтому их вряд ли можно сломать даже во время занятий игровыми и силовыми видами спорта. «Переписчикам приходилось отбиваться планшетами от бродячих собак — и они, что характерно, отбились», — отметил он.