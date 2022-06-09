Минспорт попросил выделить тренерам планшеты, оставшиеся после переписи населения

В программе цифровой трансформации Минспорта говорится, что в 2023 г. 70% данных о тренировках должны вводиться в электронном виде, а в 60% олимпийских видов спорта будет применяться искусственный интеллект для их оптимизации. Источник издания, знакомый с опытом использования планшетов в Росстате, рассказал, что устройства хорошо защищены в физическом плане, поэтому их вряд ли можно сломать даже во время занятий игровыми и силовыми видами спорта. «Переписчикам приходилось отбиваться планшетами от бродячих собак — и они, что характерно, отбились», — отметил он.