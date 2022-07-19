«Ростех» предложил разработать российский игровой движок
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил главу Минцифры Максута Шадаева поддержать идею корпорации разработать российский игровой движок (средство разработки видеоигр), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству. Другой собеседник рассказал, что Чемезов предложил для этого передать «Ростеху» фонд «Росинфокоминвест». Шадаев направил эту идею на проработку своему заместителю Максиму Паршину и в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
В Минцифры изданию сообщили, что получили письмо Чемезова и рассматривают его. Там отметили, что в этом случае можно рассмотреть венчурное финансирование со стороны негосударственных фондов. В РФРИТ рассказали, что изучают идею, и отметили, что решения в рамках господдержки должны быть действительно рыночными, окупаемыми и востребованными.
В «Ростехе» изданию пояснили, что после ухода иностранных компаний из России освободилась ниша и есть кадровый ресурс. Такая технология нужна не только для видеоигр, но и для VR-проектов, кино, мультфильмов, промышленности и образования. В «Ростехе» добавили, что наличие игрового движка поможет в достижении технологического суверенитета России, а сама госкорпорация готова участвовать в нем вместе с другими компаниями и ведомствами.
Продюсер крупной игровой студии назвал инициативу «Ростеха» логичной, потому что корпорации нужен собственный графический движок для визуализации производимого оборудования и создания 3D-макетов в машиностроении. Взять такой движок и доработать его под потребности разработчиков игр — решаемая задача, если правильно задать базовую архитектуру и логику, отметил он. По словам источника, инициатива «Ростеха» больше напоминает создание целой отрасли 3D-визуализации с нуля.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса