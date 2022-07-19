«Ростех» предложил разработать российский игровой движок

В «Ростехе» изданию пояснили, что после ухода иностранных компаний из России освободилась ниша и есть кадровый ресурс. Такая технология нужна не только для видеоигр, но и для VR-проектов, кино, мультфильмов, промышленности и образования. В «Ростехе» добавили, что наличие игрового движка поможет в достижении технологического суверенитета России, а сама госкорпорация готова участвовать в нем вместе с другими компаниями и ведомствами.