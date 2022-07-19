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Технологии

«Ростех» предложил разработать российский игровой движок

Ведомости

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил главу Минцифры Максута Шадаева поддержать идею корпорации разработать российский игровой движок (средство разработки видеоигр), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству. Другой собеседник рассказал, что Чемезов предложил для этого передать «Ростеху» фонд «Росинфокоминвест». Шадаев направил эту идею на проработку своему заместителю Максиму Паршину и в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

В Минцифры изданию сообщили, что получили письмо Чемезова и рассматривают его. Там отметили, что в этом случае можно рассмотреть венчурное финансирование со стороны негосударственных фондов. В РФРИТ рассказали, что изучают идею, и отметили, что решения в рамках господдержки должны быть действительно рыночными, окупаемыми и востребованными.

В «Ростехе» изданию пояснили, что после ухода иностранных компаний из России освободилась ниша и есть кадровый ресурс. Такая технология нужна не только для видеоигр, но и для VR-проектов, кино, мультфильмов, промышленности и образования. В «Ростехе» добавили, что наличие игрового движка поможет в достижении технологического суверенитета России, а сама госкорпорация готова участвовать в нем вместе с другими компаниями и ведомствами.

Продюсер крупной игровой студии назвал инициативу «Ростеха» логичной, потому что корпорации нужен собственный графический движок для визуализации производимого оборудования и создания 3D-макетов в машиностроении. Взять такой движок и доработать его под потребности разработчиков игр — решаемая задача, если правильно задать базовую архитектуру и логику, отметил он. По словам источника, инициатива «Ростеха» больше напоминает создание целой отрасли 3D-визуализации с нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных