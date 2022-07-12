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Разработчик игр Nexters передаст российский бизнес местному менеджменту

Ведомости

Совет директоров компании Nexters принял решение передать свои дочерние российские компании в управление местного менеджмента, сообщает «Интерфакс».

После передачи бизнеса компания начнет работать в России напрямую, при этом головной офис, расположенный на Кипре, перестанет получать выручку от деятельности российских платформ. Условия сделки не разглашаются.

Помимо этого, Nexters также приняла решение о релокации большей части сотрудников из России, Украины и Белоруссии. Они будут перевезены на Кипр, в Армению и другие страны.

Местный менеджмент будет отвечать за игры в России, наем сотрудников, а также развитие и поддержку компании внутри страны.

Компания Nexters владеет в России ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн» и ООО «Гейм-Позитив». Она была основана российскими предпринимателями Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Компания известна как разработчик «Хроник хаоса», игра продолжит работать в России на локальных платформах, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», MyGames и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных