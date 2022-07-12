Разработчик игр Nexters передаст российский бизнес местному менеджменту
Совет директоров компании Nexters принял решение передать свои дочерние российские компании в управление местного менеджмента, сообщает «Интерфакс».
После передачи бизнеса компания начнет работать в России напрямую, при этом головной офис, расположенный на Кипре, перестанет получать выручку от деятельности российских платформ. Условия сделки не разглашаются.
Помимо этого, Nexters также приняла решение о релокации большей части сотрудников из России, Украины и Белоруссии. Они будут перевезены на Кипр, в Армению и другие страны.
Местный менеджмент будет отвечать за игры в России, наем сотрудников, а также развитие и поддержку компании внутри страны.
Компания Nexters владеет в России ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн» и ООО «Гейм-Позитив». Она была основана российскими предпринимателями Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Компания известна как разработчик «Хроник хаоса», игра продолжит работать в России на локальных платформах, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», MyGames и др.
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