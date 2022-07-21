Производители медтехники попросили ослабить режим ее вывоза из России

Отмечается, что поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье. Проблема возникла из-за постановления правительства от 9 марта. В документе был определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В список в том числе вошли транспортные средства, сельхозтехника и медицинское оборудование. В правительстве пояснили, что такая мера была принята, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке».