Производители медтехники попросили ослабить режим ее вывоза из России
Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской техники из России по разрешению Минпромторга. В ином случае российские больницы и клиники могут столкнуться с ее дефицитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.
Отмечается, что поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье. Проблема возникла из-за постановления правительства от 9 марта. В документе был определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В список в том числе вошли транспортные средства, сельхозтехника и медицинское оборудование. В правительстве пояснили, что такая мера была принята, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке».
В письме представители IMEDA отмечают, что запрет на вывоз медтехники в дальнее зарубежье может спровоцировать ее вторичных дефицит на рынке. Дело в том, что гарантийный ремонт и сервисное обслуживание обычно производится в стране, в которой оборудование было произведено. Уточняется, что если медтехнику ремонтировали с России, то замененные запчасти также нужно вернуть производителю.
По словам главы ассоциации Сергея Ванина, большая часть российской медтехники (в том числе КТ, МРТ и аппараты УЗИ) изготовлена в США, Европе и странах Азии. В связи с этим встает вопрос, как вывозить медицинское оборудование для ремонта и обслуживания в эти страны. Ассоциация предлагает внести поправки в постановления №311 и 312 и разрешить вывоз медтехники для ремонта.
Источник газеты отметил, что разрешение от Минпромторга проблему не решает. По его словам, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба. В Минпромторге же заявили, что эта информация не соответствует действительности. В Минздраве «Коммерсанту» рассказали, что о проблеме им известно. Ведомство считает, что до решения возникших сложностей возможно использование временных разрешений на вывоз медтехники.
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