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Технологии

Производители медтехники попросили ослабить режим ее вывоза из России

Ведомости

Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской техники из России по разрешению Минпромторга. В ином случае российские больницы и клиники могут столкнуться с ее дефицитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации. 

Отмечается, что поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье. Проблема возникла из-за постановления правительства от 9 марта. В документе был определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В список в том числе вошли транспортные средства, сельхозтехника и медицинское оборудование. В правительстве пояснили, что такая мера была принята, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке». 

В письме представители IMEDA отмечают, что запрет на вывоз медтехники в дальнее зарубежье может спровоцировать ее вторичных дефицит на рынке. Дело в том, что гарантийный ремонт и сервисное обслуживание обычно производится в стране, в которой оборудование было произведено. Уточняется, что если медтехнику ремонтировали с России, то замененные запчасти также нужно вернуть производителю. 

По словам главы ассоциации Сергея Ванина, большая часть российской медтехники (в том числе КТ, МРТ и аппараты УЗИ) изготовлена в США, Европе и странах Азии. В связи с этим встает вопрос, как вывозить медицинское оборудование для ремонта и обслуживания в эти страны. Ассоциация предлагает внести поправки в постановления №311 и 312 и разрешить вывоз медтехники для ремонта.

Источник газеты отметил, что разрешение от Минпромторга проблему не решает. По его словам, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба. В Минпромторге же заявили, что эта информация не соответствует действительности. В Минздраве «Коммерсанту» рассказали, что о проблеме им известно. Ведомство считает, что до решения возникших сложностей возможно использование временных разрешений на вывоз медтехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных