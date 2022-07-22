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Минпромторг работает над снятием запрета на вывоз медтехники для ремонта

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Минпромторг планирует исключить медицинское оборудование из перечня продукции, которую запрещено вывозить за пределы России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы министерства Василия Осьмакова.

Это необходимо для проведения сертифицированного ремонта за границей. «Мы эту проблему знаем. И подобного рода изъятие по вывозу продукции, которая обладает регистрационным удостоверением медизделий, мы сейчас готовим. Действительно, мы это сделаем», – сказал Осьмаков.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов отмечал, что министерство работает над решением проблемы, и добавил, что в рамках установленного порядка правительство может дать временное разрешение на вывоз деталей медоборудования.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской техники по разрешению Минпромторга. По мнению ассоциации, в противном случае российские больницы могут столкнуться с дефицитом медтехники.

Вывоз медицинского оборудования ограничило постановление правительства от 9 марта. Кабмин для «обеспечения стабильности на российском рынке» запретил вывозить из страны транспортные средства, сельхозтехнику и медоборудование во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств.

Представители IMEDA отметили, что запрет может спровоцировать вторичный дефицит на рынке, поскольку гарантийный ремонт и сервисное обслуживание обычно производится в стране, в которой оборудование было произведено. Уточняется, что, если медтехнику ремонтировали в России, замененные запчасти также нужно вернуть производителю. По словам главы ассоциации Сергея Ванина, большая часть российской медтехники (в том числе КТ, МРТ и аппараты УЗИ) изготовлена в США, Европе и странах Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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