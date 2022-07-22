Минпромторг работает над снятием запрета на вывоз медтехники для ремонта

Представители IMEDA отметили, что запрет может спровоцировать вторичный дефицит на рынке, поскольку гарантийный ремонт и сервисное обслуживание обычно производится в стране, в которой оборудование было произведено. Уточняется, что, если медтехнику ремонтировали в России, замененные запчасти также нужно вернуть производителю. По словам главы ассоциации Сергея Ванина, большая часть российской медтехники (в том числе КТ, МРТ и аппараты УЗИ) изготовлена в США, Европе и странах Азии.