IVI опроверг утечку данных пользователей
Оказавшаяся в сети база данных пользователей не имеет отношения к онлайн-кинотеатру IVI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее сегодня Telegram-канал Readovka сообщил о появлении в продаже на специальных форумах персональных данных свыше 5000 пользователей IVI, которые якобы включают в себя имена, адреса электронной почты пользователей, данные банковских карт и др.
«Мы полагаем, что "утекшая база" к нашему сервису не имеет никакого отношения», – заявил директор по технологии онлайн-кинотеатра Евгений Россинский.
По его словам, IVI не собирает и не хранит имена и фамилии клиентов, так как вместо них в профилях используются никнеймы. Сервис также не запрашивает ссылки на соцсети, а пользователи редко указывают одновременно номер телефона и адрес электронной почты, добавил он. Доступа к банковским картам клиентов нет ни у одного сотрудника компании, заключил он.
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Согласно ему, вводится оборотный штраф в 1%. Он также может быть увеличен до 3%, если компания попытается скрыть инцидент. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании. Законопроект будет представлен к середине сентября.
В июле Роскомнадзор начал детальные проверки всех сообщений об утечках персональных данных. Так, ведомство направило требование предоставить информацию о возможной утечке оператору связи «Билайн» и ритейлеру «Пятерочка». Помимо этого на сервис доставки еды Delivery Club был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, который предусматривает наказание до 100 000 руб. за утечку персональных данных. Аналогичный протокол получил и «Ростелеком».
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