IVI опроверг утечку данных пользователей

По его словам, IVI не собирает и не хранит имена и фамилии клиентов, так как вместо них в профилях используются никнеймы. Сервис также не запрашивает ссылки на соцсети, а пользователи редко указывают одновременно номер телефона и адрес электронной почты, добавил он. Доступа к банковским картам клиентов нет ни у одного сотрудника компании, заключил он.