Минцифры в сентябре представит проект об оборотных штрафах за утечку данных
Законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку личных данных клиентов будет представлен к середине сентября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
«Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведутся поиски «компромисса с бизнесом и отраслью».
«Минцифры выступает за ужесточение и усиление ответственности за утечки персональных данных, но задача — не в самих штрафах, дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей», — подчеркнули в министерстве.
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Согласно ему, вводится оборотный штраф в 1%. Он также может быть увеличен до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.
Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.
В июле Минцифры заявило, что хочет сделать штрафы за утечку персональных данных соразмерными объемам и критичности попавшей в сеть информации. Согласно новой версии законопроекта, штрафы будут применяться в два этапа. Если компания впервые допустила утечку данных, то штраф будет фиксированным, а его размер будет зависеть от объема попавшей в сеть информации. В случае повторной утечки компания должна будет выплатить оборотный штраф, для которого будет установлен фиксированный процент.
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