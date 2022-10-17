Qiwi сообщила о сбое в работе сервисов
Платежный сервис Qiwi сообщил о проблемах, связанных с доступностью своих услуг. Соответствующее объявление появилось в мобильном приложении сервиса.
«Мы обнаружили проблему, которая затрагивает все наши сервисы. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока мы решаем ее», — говорится в объявлении. Платежи и переводы дойдут до адресатов после восстановления работы сервисов, добавили в компании.
Позже в компании заявили, что сбой был устранен. «После непродолжительного сбоя в работе сервисов QIWI у части клиентов работа сервисов полностью восстановлена», — отметили в пресс-службе, не назвав точную причину возникновения сбоев.
Ранее сегодня стало известно, что торговые центры Metro и интернет-магазин ритейлера приостановили работу из-за технического сбоя в нескольких странах. Позже в компании сообщили об устранении проблем с информационной инфраструктурой и возобновлении работы торговых центров спустя три часа после сообщения о возникших трудностях.
«В данный момент торговые центры Меtro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Меtro через приложение и витрины партнеров. Причины технического сбоя выясняются», — говорилось в сообщении.
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