Qiwi сообщила о сбое в работе сервисов

Ранее сегодня стало известно, что торговые центры Metro и интернет-магазин ритейлера приостановили работу из-за технического сбоя в нескольких странах. Позже в компании сообщили об устранении проблем с информационной инфраструктурой и возобновлении работы торговых центров спустя три часа после сообщения о возникших трудностях.