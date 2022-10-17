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Qiwi сообщила о сбое в работе сервисов

Ведомости

Платежный сервис Qiwi сообщил о проблемах, связанных с доступностью своих услуг. Соответствующее объявление появилось в мобильном приложении сервиса.

«Мы обнаружили проблему, которая затрагивает все наши сервисы. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока мы решаем ее», — говорится в объявлении. Платежи и переводы дойдут до адресатов после восстановления работы сервисов, добавили в компании.

Позже в компании заявили, что сбой был устранен. «После непродолжительного сбоя в работе сервисов QIWI у части клиентов работа сервисов полностью восстановлена», — отметили в пресс-службе, не назвав точную причину возникновения сбоев.

Ранее сегодня стало известно, что торговые центры Metro и интернет-магазин ритейлера приостановили работу из-за технического сбоя в нескольких странах. Позже в компании сообщили об устранении проблем с информационной инфраструктурой и возобновлении работы торговых центров спустя три часа после сообщения о возникших трудностях.

«В данный момент торговые центры Меtro работают в штатном режиме. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Меtro через приложение и витрины партнеров. Причины технического сбоя выясняются», — говорилось в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных