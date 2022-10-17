Metro приостановила работу в России из-за технического сбоя
Торговые центры Metro и интернет-магазин ритейлера приостановили работу из-за технического сбоя в нескольких странах, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются», — сказано в сообщении.
Позже в компании сообщили об устранении проблем с информационной инфраструктурой и возобновлении работы торговых центров спустя три часа после сообщения о возникших трудностях. Однако оформить заказ через приложение и онлайн-магазин по-прежнему невозможно. В компании рекомендуют осуществлять заказы через приложение «Сбермаркета».
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