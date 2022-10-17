Metro приостановила работу в России из-за технического сбоя

Позже в компании сообщили об устранении проблем с информационной инфраструктурой и возобновлении работы торговых центров спустя три часа после сообщения о возникших трудностях. Однако оформить заказ через приложение и онлайн-магазин по-прежнему невозможно. В компании рекомендуют осуществлять заказы через приложение «Сбермаркета».