«Яндекс.Карты» научились находить места по сложным запросам через нейросеть
«Яндекс.Карты» начали использовать нейросеть для поиска по организациям. Она анализирует не только описание и ключевые слова, но и другие параметры — фотографии, отзывы и меню, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Например, нейросети помогут пользователю быстро найти, где готовят нужное блюдо, — достаточно спросить: "где готовят борщ" или "кафе с десертами"», — рассказали в компании. Новый поиск сможет распознавать и более сложные запросы, когда они состоят из субъективных характеристик. Например, «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок».
По словам руководителя группы качества геопоиска «Яндекс Карт» Андрея Данильченко, сейчас поиск учитывает не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. «Например, по запросу "бани" нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике "Баня" и учесть их расположение. По запросу "бани на дровах" любую баню не покажешь, тем более в описаниях "парилка на дровах" присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаем больше мест, которые подходят пользователю», — объяснил он.
В августе в сервисе «Яндекс.Карты» стала доступна функция, которая позволяет делиться с другими пользователями списком любимых мест, как плейлистом из музыкальных сервисов.
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