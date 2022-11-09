«Яндекс.Карты» научились находить места по сложным запросам через нейросеть

По словам руководителя группы качества геопоиска «Яндекс Карт» Андрея Данильченко, сейчас поиск учитывает не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. «Например, по запросу "бани" нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике "Баня" и учесть их расположение. По запросу "бани на дровах" любую баню не покажешь, тем более в описаниях "парилка на дровах" присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаем больше мест, которые подходят пользователю», — объяснил он.