ВТБ сообщил о крупнейшей DDoS-атаке из-за рубежа

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%. При этом в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году. По его словам, более 25 000 кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы.