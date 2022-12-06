ВТБ сообщил о крупнейшей DDoS-атаке из-за рубежа
Инфраструктура ВТБ подверглась мощнейшей в своей истории кибератаке из-за рубежа, сообщила пресс-служба банка.
«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», – говорится в сообщении.
В банке подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме, а данные клиентов надежно защищены, однако возможны временные сбои в работе банковских приложений и веб-версии ВТБ онлайн из-за принимаемых специалистами контрмер. DDoS-атака носит спланированный и широкомасштабный характер.
В ВТБ также отметили, что большая часть вредоносного трафика пришлась на зарубежные сегменты интернета, однако часть запросов была сгенерирована с российских IP-адресов, которые могли быть задействованы в результате кибермошенничества. Банк намерен передать российские IP-адреса в правоохранительные органы для проведения проверки.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%. При этом в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году. По его словам, более 25 000 кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы.
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