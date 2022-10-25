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В Сбербанке сообщили об отражении кибератаки, которая длилась больше суток

Ведомости

Сбербанк сумел отразить крупнейшую в своей истории кибератаку, которая произошла 7 октября и длилась 24 часа 7 минут, об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 000 хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 000 устройств», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Кузнецов добавил, что во время этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев в работе системы, но она была «сложная». С начала года Сбербанк смог выдержать не менее 470 хакерских атак — больше, чем совокупное число атак за прошедшие семь лет.

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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%. При этом в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году. По его словам, более 25 000 кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы.

За второе полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств столкнулись с кибератаками, причем в 15% из них нападения были многократными, следует из исследования Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, которое проводилось в мае – июне 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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