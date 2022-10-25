В Сбербанке сообщили об отражении кибератаки, которая длилась больше суток
Сбербанк сумел отразить крупнейшую в своей истории кибератаку, которая произошла 7 октября и длилась 24 часа 7 минут, об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 000 хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 000 устройств», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Кузнецов добавил, что во время этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев в работе системы, но она была «сложная». С начала года Сбербанк смог выдержать не менее 470 хакерских атак — больше, чем совокупное число атак за прошедшие семь лет.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%. При этом в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году. По его словам, более 25 000 кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы.
За второе полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств столкнулись с кибератаками, причем в 15% из них нападения были многократными, следует из исследования Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, которое проводилось в мае – июне 2022 г.
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