Число кибератак на Россию увеличилось на 80%

В этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Он уточнил, что в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году.