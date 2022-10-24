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Политика

Число кибератак на Россию увеличилось на 80%

Ведомости

В этом году число кибератак на российскую инфраструктуру увеличилось на 80%, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Он уточнил, что в основном атаки шли на государственный сектор, а не на финансовый, как в прошлом году.

«Информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году госсектор»,— сказал Чернышенко. 

По его словам, более 25 000 кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы. Чернышенко также сообщил о создании киберштабов во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре по поручению президента. «Мы продолжаем эффективно обороняться», — заключил он. 

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За второе полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств столкнулись с кибератаками, причем в 15% из них нападения были многократными, следует из исследования Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, которое проводилось в мае – июне 2022 г.

Исходя из мировой статистики за первое полугодие 2022 г., организации госсектора подверглись наибольшему количеству атак среди всех организаций (17%), говорит аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков. На протяжении всего 2021 г., за исключением IV квартала, по данным Positive Technologies, госучреждения также были лидерами по количеству атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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