В МВД внедрили сервис по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков
В МВД России внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», способствующий выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков, заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.
«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — рассказал Курносенко.
Начальник ГУЭБиПК МВД также сообщил об аналитическом модуле, которым обладает этот цифровой сервис. Такая характеристика, как отметил Курносенко, позволяет оперативно получать и оценивать данные о финансовых рисках экономики по стране, а также показывает результаты объединенной работы в разрезе национальных проектов, по линиям работы в области ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и др.
Ранее, 5 декабря, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что криптовалюта будет легиализована в России в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. Криптовалюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию, подчеркнул депутат. Аксаков отметил, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, однако необходимые согласования все еще идут.
17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали ранее «Ведомости», криптосообщество раскритиковало.
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