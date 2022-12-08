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В МВД внедрили сервис по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков

Ведомости

В МВД России внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», способствующий выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков, заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — рассказал Курносенко.

Начальник ГУЭБиПК МВД также сообщил об аналитическом модуле, которым обладает этот цифровой сервис. Такая характеристика, как отметил Курносенко, позволяет оперативно получать и оценивать данные о финансовых рисках экономики по стране, а также показывает результаты объединенной работы в разрезе национальных проектов, по линиям работы в области ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и др.

Ранее, 5 декабря, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что криптовалюта будет легиализована в России в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. Криптовалюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию, подчеркнул депутат. Аксаков отметил, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, однако необходимые согласования все еще идут.

17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали ранее «Ведомости», криптосообщество раскритиковало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных