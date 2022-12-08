В МВД внедрили сервис по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков

Ранее, 5 декабря, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что криптовалюта будет легиализована в России в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. Криптовалюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию, подчеркнул депутат. Аксаков отметил, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, однако необходимые согласования все еще идут.