Минобрнауки расширит международное сотрудничество по карбоновым полигонам

«В прошлом году мы привлекли достаточно большое количество зарубежных экспертов в состав нашего совета. Это уже дает свои плоды, мы запускаем совместную с Китаем образовательную программу по проектированию климатических проектов. Формируются совместные проекты с Ираном, Египтом. В этом году необходимо запустить проекты с каждой страной, входящей в совет», – отметил министр.