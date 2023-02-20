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Минобрнауки расширит международное сотрудничество по карбоновым полигонам

Ведомости

Международное сотрудничество России по проекту «Карбоновые полигоны» будет расширено в 2023 г., заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

«В прошлом году мы привлекли достаточно большое количество зарубежных экспертов в состав нашего совета. Это уже дает свои плоды, мы запускаем совместную с Китаем образовательную программу по проектированию климатических проектов. Формируются совместные проекты с Ираном, Египтом. В этом году необходимо запустить проекты с каждой страной, входящей в совет», – отметил министр.

В этом году планируется провести две международные молодежные экспедиции – по Каспийскому морю и по южным территориям России, подверженным деградации и опустыниванию.

По его словам, изначально пилотный проект уже вошел в стадию масштабной реализации и перестал быть экспериментальным: уже ведется разработка нового российского оборудования, в ближайшее время начнутся сравнительные испытания с зарубежными образцами. «Мы должны продолжить развитие в этом направлении – не зацикливаться исключительно на мониторинге парниковых газов», – заключил Фальков.

Как отмечает пресс-служба Минобрнауки, в 2021–2022 гг. в разных регионах России создано 15 карбоновых полигонов общей площадью свыше 40 000 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных