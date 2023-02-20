Минобрнауки расширит международное сотрудничество по карбоновым полигонам
Международное сотрудничество России по проекту «Карбоновые полигоны» будет расширено в 2023 г., заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.
«В прошлом году мы привлекли достаточно большое количество зарубежных экспертов в состав нашего совета. Это уже дает свои плоды, мы запускаем совместную с Китаем образовательную программу по проектированию климатических проектов. Формируются совместные проекты с Ираном, Египтом. В этом году необходимо запустить проекты с каждой страной, входящей в совет», – отметил министр.
В этом году планируется провести две международные молодежные экспедиции – по Каспийскому морю и по южным территориям России, подверженным деградации и опустыниванию.
По его словам, изначально пилотный проект уже вошел в стадию масштабной реализации и перестал быть экспериментальным: уже ведется разработка нового российского оборудования, в ближайшее время начнутся сравнительные испытания с зарубежными образцами. «Мы должны продолжить развитие в этом направлении – не зацикливаться исключительно на мониторинге парниковых газов», – заключил Фальков.
Как отмечает пресс-служба Минобрнауки, в 2021–2022 гг. в разных регионах России создано 15 карбоновых полигонов общей площадью свыше 40 000 га.