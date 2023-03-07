В Японии прервали первый полет новой ракеты из-за сбоя в зажигании двигателя

Изначально ракету H3 планировали запустить в 2020 г., но запуск несколько раз откладывали из-за проблем с основным двигателем. Впоследствии было принято решение провести запуск в середине февраля. Но его три раза откладывали из-за плохой погоды и проблем с системой обновления плана полета. В итоге предыдущая попытка запуска должна была состояться 17 февраля, но ракета не взлетела.