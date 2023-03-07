В Японии прервали первый полет новой ракеты из-за сбоя в зажигании двигателя
Первый полет новой ракеты H3 был прерван из-за сбоя в зажигании двигателя второй ступени. Об этом сообщило агентство Kyodo.
В результате Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение дать команду на уничтожение. «Команда на уничтожение была передана на H3 около 10:52 (04:52 мск), потому что не было никакой возможности выполнить миссию. Мы подтверждаем ситуацию», – сказано в сообщении.
Уточняется, что запуск ракеты H3 происходил с космодрома Танэгасима на южном острове Японии около 10:37 (04:37 мск). По плану JAXA, первая ступень должна была отделиться через 303 секунды после запуска , а спутник должен был отделиться через 16,7 минуты. Команда на уничтожение была дана в 10:52 (04:52 мск).
Изначально ракету H3 планировали запустить в 2020 г., но запуск несколько раз откладывали из-за проблем с основным двигателем. Впоследствии было принято решение провести запуск в середине февраля. Но его три раза откладывали из-за плохой погоды и проблем с системой обновления плана полета. В итоге предыдущая попытка запуска должна была состояться 17 февраля, но ракета не взлетела.
H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 57 м, диаметр – 5,2 м, грузоподъемность – от 4 до 6,5 тонны. H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, которая находится в эксплуатации с начала 2000-х гг.