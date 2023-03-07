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В Японии прервали первый полет новой ракеты из-за сбоя в зажигании двигателя

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Первый полет новой ракеты H3 был прерван из-за сбоя в зажигании двигателя второй ступени. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В результате Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение дать команду на уничтожение. «Команда на уничтожение была передана на H3 около 10:52 (04:52 мск), потому что не было никакой возможности выполнить миссию. Мы подтверждаем ситуацию», – сказано в сообщении.

Уточняется, что запуск ракеты H3 происходил с космодрома Танэгасима на южном острове Японии около 10:37 (04:37 мск). По плану JAXA, первая ступень должна была отделиться через 303 секунды после запуска , а спутник должен был отделиться через 16,7 минуты. Команда на уничтожение была дана в 10:52 (04:52 мск).

Изначально ракету H3 планировали запустить в 2020 г., но запуск несколько раз откладывали из-за проблем с основным двигателем. Впоследствии было принято решение провести запуск в середине февраля. Но его три раза откладывали из-за плохой погоды и проблем с системой обновления плана полета. В итоге предыдущая попытка запуска должна была состояться 17 февраля, но ракета не взлетела.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 57 м, диаметр – 5,2 м, грузоподъемность – от 4 до 6,5 тонны. H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, которая находится в эксплуатации с начала 2000-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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