Мишустин заявил о поддержке разработки отечественного софта
Правительство РФ поддерживает разработку отечественного программного обеспечения (ПО) для достижения самодостаточности отечественных цифровых решений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
«Мы усилили поддержку наших разработчиков, чтобы по поручению президента обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений», — сказал он.
Мишустин отметил, что почти 80% зарубежных решений уже имеют отечественные аналоги. Он добавил, что в 2023 г. будет полностью завершен запуск пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования на крупнейших предприятиях.
Премьер напомнил, что кабмин предусмотрел для IT-компаний льготные кредиты, а также освободил их от налоговых проверок. Кроме того, в ближайшие два года предприятия могут не платить налог на прибыль. В результате число аккредитованных IT-компаний выросло, отметил Мишустин. Он уточнил, что в 2022 г. реализация продуктов и услуг в отрасли увеличилась на 22%.
В конце февраля правительство расширило перечень IT-компаний, которые могут получить госаккредитацию. Мишустин отметил, что теперь эти компании могут «претендовать на меры государственной поддержки».
В 2022 г. правительство ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации. Кроме того, такие компании могут получать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий.