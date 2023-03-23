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Технологии

Мишустин заявил о поддержке разработки отечественного софта

Ведомости

Правительство РФ поддерживает разработку отечественного программного обеспечения (ПО) для достижения самодостаточности отечественных цифровых решений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

«Мы усилили поддержку наших разработчиков, чтобы по поручению президента обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений», — сказал он.

Мишустин отметил, что почти 80% зарубежных решений уже имеют отечественные аналоги. Он добавил, что в 2023 г. будет полностью завершен запуск пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования на крупнейших предприятиях.

Премьер напомнил, что кабмин предусмотрел для IT-компаний льготные кредиты, а также освободил их от налоговых проверок. Кроме того, в ближайшие два года предприятия могут не платить налог на прибыль. В результате число аккредитованных IT-компаний выросло, отметил Мишустин. Он уточнил, что в 2022 г. реализация продуктов и услуг в отрасли увеличилась на 22%.

В конце февраля правительство расширило перечень IT-компаний, которые могут получить госаккредитацию. Мишустин отметил, что теперь эти компании могут «претендовать на меры государственной поддержки».

В 2022 г. правительство ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации. Кроме того, такие компании могут получать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных