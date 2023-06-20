Российские школьники назвали Instagram и Netflix устаревшими трендами
Mediascope составил «Тренд Индекс», который показал, что помимо Instagram, Marvel и Netflix в список уходящих или уже ушедших технологических трендов школьники определили соцсеть Yappy, криптовалюту и NFT. Как отмечают аналитики, дети мало осведомлены об этих сервисах, поэтому их низкий индекс связан не с устареванием, а, напротив, с новизной. При этом самыми «модными» явлениями подростки назвали короткие видео, видеоигры и технологию «умного» дома.
Наибольшей популярностью среди видеосервисов пользуется YouTube – его отметили 79% респондентов. Дети и подростки предпочитают на любых площадках мультфильмы, блогерские видеоклипы и кино. Наименьшей популярностью пользуются новости, реалити и шоу талантов. Среди блогерского контента наиболее популярны лайфхаки, «распаковки», а наименее – интервью, тренировки и советы психологов.
Исследование показало, что собственные смартфоны есть у 35% детей в возрасте четырех-пяти лет и у 92% в возрасте 14-17 лет. VPN на своих или семейных устройствах используют 60% детей в возрастной группе 12–17 лет.
Также были определены самые популярные соцсети. Для 43% детей и подростков это TikTok, для 41% – «ВКонтакте». На третьем месте оказался Instagram – 13%. Среди музыкальных сервисов среди подростков 12-17 лет лидером стала «VK Музыка» – 52%. Вместе с этим среди дошкольников и детей от 9 до 11 лет одинаково популярны «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и YouTube Music. Наиболее популярные жанры – поп, рэп, «горячие» вирусные композиции.