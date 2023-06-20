Российские школьники назвали Instagram и Netflix устаревшими трендами

Mediascope составил «Тренд Индекс», который показал, что помимо Instagram, Marvel и Netflix в список уходящих или уже ушедших технологических трендов школьники определили соцсеть Yappy, криптовалюту и NFT. Как отмечают аналитики, дети мало осведомлены об этих сервисах, поэтому их низкий индекс связан не с устареванием, а, напротив, с новизной. При этом самыми «модными» явлениями подростки назвали короткие видео, видеоигры и технологию «умного» дома.