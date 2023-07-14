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Четвертый энергоблок Курской АЭС временно отключили от сети для ремонта

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Сегодня, 14 июля, энергоблок № 4 Курской АЭС был полностью отключен от сети для проведения ремонтных работ, сообщается на сайте «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»).

«После выполнения запланированных работ энергоблок будет включен в сеть», – говорится в сообщении.

Сроки окончания ремонтных работ не называются.

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности АЭС России, а ее основным потребителем является энергосистема «Центр», охватывающая 19 областей ЦФО РФ. Станция была сооружена в две очереди: первая – энергоблоки №1 (запуск в 1976 г.) и №2 (1979 г.), вторая – №3 (1983 г.) и №4 (1985 г.). Недостроенный энергоблок №5 третьей очереди находится в стадии консервации, в декабре 2021 г. навсегда был остановлен первый энергоблок. Каждый энергоблок оснащен реактором РБМК-1000, его мощность – 1000 МВт.

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Весной 2018 г. началось строительство Курской АЭС-2, суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС составляет 2510 МВт. Каждый из них проработает в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и тепла потребителям в течение 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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