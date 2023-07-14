Четвертый энергоблок Курской АЭС временно отключили от сети для ремонта

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности АЭС России, а ее основным потребителем является энергосистема «Центр», охватывающая 19 областей ЦФО РФ. Станция была сооружена в две очереди: первая – энергоблоки №1 (запуск в 1976 г.) и №2 (1979 г.), вторая – №3 (1983 г.) и №4 (1985 г.). Недостроенный энергоблок №5 третьей очереди находится в стадии консервации, в декабре 2021 г. навсегда был остановлен первый энергоблок. Каждый энергоблок оснащен реактором РБМК-1000, его мощность – 1000 МВт.