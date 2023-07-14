Приложение «Мегафона» исчезло из Google Play
При попытке найти сервис поиск выдает только приложения от одной из структур компании «Мегалабс». В App Store приложение оператора по-прежнему доступно, убедился корреспондент «Ведомостей».
12 апреля минфин США ввел санкции против «Мегафона», добавив компанию в SDN-список. Предлогом для введения ограничений стало то, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову. Он находится под санкциями США с 2022 г.
SDN-список запрещает компаниям США как-либо взаимодействовать с организациями из этого черного списка. «Мегафону» нельзя вывозить, продавать или поставлять любое телекоммуникационное оборудование, оказывать услуги на территории США, а также получать софт. Ожидалось, что из-за ограничений приложение оператора пропадет из App Store и Google Play.
Позже в «Мегафоне» уточнили, что санкции США не окажут прямого влияния на бизнес, абонентов и услуги. В компании назвали включение оператора в санкционный список «необоснованным и нелогичным». Там подчеркнули, что будут оспаривать это решение в суде.