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Приложение «Мегафона» исчезло из Google Play

Ведомости

Приложение оператора «Мегафон» пропало из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке найти сервис поиск выдает только приложения от одной из структур компании «Мегалабс». В App Store приложение оператора по-прежнему доступно, убедился корреспондент «Ведомостей».

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12 апреля минфин США ввел санкции против «Мегафона», добавив компанию в SDN-список. Предлогом для введения ограничений стало то, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову. Он находится под санкциями США с 2022 г.

SDN-список запрещает компаниям США как-либо взаимодействовать с организациями из этого черного списка. «Мегафону» нельзя вывозить, продавать или поставлять любое телекоммуникационное оборудование, оказывать услуги на территории США, а также получать софт. Ожидалось, что из-за ограничений приложение оператора пропадет из App Store и Google Play.

Позже в «Мегафоне» уточнили, что санкции США не окажут прямого влияния на бизнес, абонентов и услуги. В компании назвали включение оператора в санкционный список «необоснованным и нелогичным». Там подчеркнули, что будут оспаривать это решение в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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