Приложение «Мегафона» исчезло из Google Play

Позже в «Мегафоне» уточнили, что санкции США не окажут прямого влияния на бизнес, абонентов и услуги. В компании назвали включение оператора в санкционный список «необоснованным и нелогичным». Там подчеркнули, что будут оспаривать это решение в суде.