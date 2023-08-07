Минобороны сообщило о выведении на орбиту запущенного с Плесецка военного спутника
Военный спутник, запущенный ранее сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», успешно выведен на орбиту, сообщило Минобороны России.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что после старта с Плесецка «Союз-2.1б» была взята на сопровождение комплексом управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова. Сейчас с аппаратом установлена телеметрическая связь, все его системы работают в штатном режиме, спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2569».
23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. С 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.