В NASA рассказали о возвращении на Землю капсулы с грунтом астероида Бенну
Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в штате Юта в США, сообщает CBS News со ссылкой на данные NASA. Это стало завершением миссии зонда OSIRIS-REx, которая продлилась семь лет.
Образцы были собраны в 2020 г., речь идет о половине фунта (порядка 200 г) камней и почвы, взятых с астероида. Ученые предполагают, что капсула, выпущенная с зонда около четырех часов назад, смогла благополучно преодолеть повышенные температуры при проходе через атмосферу и что образцы грунта находятся в сохранности.
Специалисты компании Lockheed Martin, которая выиграла контракт на выполнение миссии, а также сотрудники Пентагона прибыли на место приземления капсулы в течение нескольких минут, чтобы осмотреть ее на предмет физических повреждений.
Затем капсулу планируется доставить в «чистое» помещение для того, чтобы начать процесс разборки, а также подготовить ее для отправки в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне для дальнейшего изучения.