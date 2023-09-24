В NASA рассказали о возвращении на Землю капсулы с грунтом астероида Бенну

Образцы были собраны в 2020 г., речь идет о половине фунта (порядка 200 г) камней и почвы, взятых с астероида. Ученые предполагают, что капсула, выпущенная с зонда около четырех часов назад, смогла благополучно преодолеть повышенные температуры при проходе через атмосферу и что образцы грунта находятся в сохранности.