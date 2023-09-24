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В NASA рассказали о возвращении на Землю капсулы с грунтом астероида Бенну

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Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в штате Юта в США, сообщает CBS News со ссылкой на данные NASA. Это стало завершением миссии зонда OSIRIS-REx, которая продлилась семь лет.

Образцы были собраны в 2020 г., речь идет о половине фунта (порядка 200 г) камней и почвы, взятых с астероида. Ученые предполагают, что капсула, выпущенная с зонда около четырех часов назад, смогла благополучно преодолеть повышенные температуры при проходе через атмосферу и что образцы грунта находятся в сохранности.

Специалисты компании Lockheed Martin, которая выиграла контракт на выполнение миссии, а также сотрудники Пентагона прибыли на место приземления капсулы в течение нескольких минут, чтобы осмотреть ее на предмет физических повреждений.

Затем капсулу планируется доставить в «чистое» помещение для того, чтобы начать процесс разборки, а также подготовить ее для отправки в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне для дальнейшего изучения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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