Депутат Госдумы предложил отменить безлимитный доступ к YouTube
Чтобы уменьшить износ оборудования, операторам сотовой связи нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Горелкин объяснил, что доля трафика YouTube варьируется от 30 до 50%. При этом у всех операторов есть опции, за ежемесячную плату в 100-200 руб. сделать просмотр YouTube безлимитным.
«Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами», – резюмировал депутат.
Летом Горелкин отмечал, что хоть американский видеохостинг и «враждебен» по отношению к России, у него нет сейчас альтернативы и его блокировка невозможна. В сентябре он говорил, что России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать американский видеохостинг. 2 ноября аналитики Tele2 сообщили, что видеоплатформа Rutube нарастила количество пользователей на 53,7%. Площадка оказалась на первом месте по приросту аудитории из-за «миграции» российских блогеров из YouTube. При этом по количеству пользователей она пока занимает долю в 3%.