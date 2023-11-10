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Технологии

Депутат Госдумы предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

Ведомости

Чтобы уменьшить износ оборудования, операторам сотовой связи нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Горелкин объяснил, что доля трафика YouTube варьируется от 30 до 50%. При этом у всех операторов есть опции, за ежемесячную плату в 100-200 руб. сделать просмотр YouTube безлимитным.

В Госдуме видят от блокировки YouTube больше вреда, чем пользы

При этом депутаты убеждены, что у российских создателей контента на этой площадке нет будущего

«Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами», – резюмировал депутат.

Летом Горелкин отмечал, что хоть американский видеохостинг и «враждебен» по отношению к России, у него нет сейчас альтернативы и его блокировка невозможна. В сентябре он говорил, что России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать американский видеохостинг. 2 ноября аналитики Tele2 сообщили, что видеоплатформа Rutube нарастила количество пользователей на 53,7%. Площадка оказалась на первом месте по приросту аудитории из-за «миграции» российских блогеров из YouTube. При этом по количеству пользователей она пока занимает долю в 3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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