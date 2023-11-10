Депутат Госдумы предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

Летом Горелкин отмечал, что хоть американский видеохостинг и «враждебен» по отношению к России, у него нет сейчас альтернативы и его блокировка невозможна. В сентябре он говорил, что России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать американский видеохостинг. 2 ноября аналитики Tele2 сообщили, что видеоплатформа Rutube нарастила количество пользователей на 53,7%. Площадка оказалась на первом месте по приросту аудитории из-за «миграции» российских блогеров из YouTube. При этом по количеству пользователей она пока занимает долю в 3%.